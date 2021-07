Tennis bei Olympia 2021: Golden Slam? Novak Djokovic huldigt Steffi Graf

Auf seiner Jagd nach dem historischen Golden Slam würde der serbische Tennisstar Novak Djokovic Tipps von Steffi Graf nicht ausschlagen. „Ich bin nicht in Kontakt mit Steffi“, antwortete der Weltranglistenerste am Donnerstag vor dem Start der Olympischen Spiele in Tokio auf die entsprechende Frage eines Reporters: „Aber wenn Sie den Kontakt herstellen könnten, könnte ich sie fragen, wie sie das gemacht hat.“