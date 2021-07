Olympia, Tokio: Transgender-Athletin Laurel Hubbard löst Debatte aus

So oder so werden bei den Olympischen Spielen alle Augen auf sie gerichtet sein. Und sie sind es bereits im Vorfeld. Denn: Die Neuseeländerin wird als erste Transgender-Sportlerin teilnehmen. Die 43 Jahre alte Gewichtheberin, die als Mann geboren und 2012 zur Frau wurde, ist vom neuseeländischen Olympischen Komitee (NZOC) für Tokio (23. Juli bis 8. August) nominiert worden.

Hubbard-Nominierung löst Debatte aus

Kritiker stellen die Fairness bei Hubbards Teilnahme an den Spielen infrage. „Weil Männer Leistungsvorteile haben, die in ihrem biologischen Geschlecht begründet sind. Sie übertreffen uns in Geschwindigkeit, Ausdauer, Kraft“, sagt Katherine Deves, Sprecherin der Gruppe „Save Women’s Sport Australasia“.

Hubbard-Teilnahme als „schlechter Witz“ bezeichnet

„Jeder, der auf hohem Niveau Gewichtheben gemacht hat, weiß, dass es in den Knochen stimmt: Diese besondere Situation ist unfair für den Sport und für die Athleten. Einige Athleten verpassen so lebensverändernde Möglichkeiten – olympische Medaillen und Qualifikationen – und wir sind hilflos.“

Unterstützer sehen Nominierung als Meilenstein

Hubbard: „Will nur das tun, was ich tue“

Hubbard selbst versucht Kritik und Schmähungen auszublenden. „Ich bin, wer ich bin“, sagte sie 2017 in einem ihrer seltenen Interviews. „Wenn ich diesen Ballast mitnehme, wird das Heben nur noch schwerer. Ich will nur das tun, was ich tue. Ich will nicht die Welt verändern.“