Olympia: Leon Glatzer der erste deutsche Surfer bei den Olympischen Spielen

Das Brett, das ihm die Welt bedeutet, hat Leon Glatzer immer dabei. Natürlich auch in Tokio. „Ich spüre eine besondere Verbindung zu ihm“, sagt der Surfer über das „Shortboard“, auf dem er sich für die Olympia-Premiere des Wellenreitens qualifiziert hat, „es macht alles, was ich will.“ Jetzt soll es ihn zu einer Medaille tragen. „Das ist schaffbar“, sagt Glatzer. Alle News zu Olympi a 2021

Auf Hawaii geboren, in Costa Rica aufgewachsen

Der 24-Jährige ist auf Hawaii geboren und in Costa Rica aufgewachsen, sein Deutsch klingt so international wie die Surferszene ist. Auf Wunsch seiner Mutter Katja, die wie seine gesamte Familie aus Kassel stammt, startet er für den Deutschen Wellenreitverband. Zweifeln an seiner Identifikation mit dem DWV begegnet er mit einem gewinnenden Lächeln und dem Satz, er sei „deutscher als eine Bratwurst“.

Doch sein Weg nach Tokio verlief keineswegs so gerade, wie es sein sonniges Gemüt vermuten lässt. Seine erste Welle surfte er mit seiner Mutter, als er vier Jahre alt war. „Das war das beste Gefühl meines Lebens“, sagt er im SID -Gespräch, „ich habe zu Mama gesagt: Hey, ich will das mein ganzes Leben machen!“ Zeitplan Olympia 2021

Glatzer zieht ins Surferparadies

Doch die Mutter zieht mit ihm in Costa Ricas Hauptstadt San Jose, wo der kleine Leon erstmal zur Schule gehen muss. Surfen ist nur noch am Wochenende drin, wenn überhaupt. Kurz vor seinem 14. Geburtstag erinnert sich Katja Glatzel dann daran, dass sie ihrem Sohn stets riet, seine Träume zu leben - und an ihren Wunsch nach einem Haus am Meer. Sie packt kurzentschlossen ihr Hab und Gut ins Auto, holt Leon von der Schule ab, und zieht mit ihm und seinem Bruder Sean ins Surferparadies Pavones. Rund zwei Jahre später unterschreibt Glatzer seinen ersten Profivertrag.