Olympia 2021, Fußball: Spanien gegen Ägypten zum Auftakt nur Remis

Spanien ernüchternd, Frankreich desolat: Die beiden Mitfavoriten sind enttäuschend in das olympische Fußballturnier in Japan gestartet. Mit sechs EM-Teilnehmern in der Startelf kam Spanien in Gruppe C nicht über ein 0:0 gegen Ägypten hinaus, in Gruppe A verlor Frankreich gegen starke Mexikaner gar mit 1:4 (0:0).