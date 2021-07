Foto von Gianluigi Buffon mit Zigaretten gegen VfL Bochum sorgt für Aufsehen

Am Mittwoch traf der VfL Bochum in einem Testspiel auf den FC Parma – und gewann die Partie gegen den italienischen Zweitligisten mit 1:0.

Bochum-Keeper Riemann posiert mit Buffon

Auf einem Foto, das Bochum in den sozialen Netzwerken teilte, ist VfL-Stammtorhüter Manuel Riemann zu sehen, wie er mit Buffon für einen Erinnerungs-Schnappschuss posiert.

Beide strecken einen Daumen in die Höhe – und Gianluigi Buffon hält in seiner linken Hand noch eine Schachtel Zigaretten. Raucher und Profi - in der heutigen Zeit eher ungewöhnlich.