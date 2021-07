FC Schalke 04: Nach Fährmann - nächste Corona-Testreihe negativ

Einen Tag vor dem Zweitliga-Saisonauftakt gegen den Hamburger SV ( Freitag, 20.30 Uhr im LIVETICKER ) war eine zweite Testreihe im Rahmen des freiwilligen Quarantäne-Trainingslagers des Klubs erneut negativ, wie S04 am Donnerstagmorgen mitteilte.

Am Montag hatte Schalke aufgrund des positiven Schnelltests von Fährmann sein Nachmittagstraining abgesagt, der PCR-Test bestätigte den Verdacht. Am Dienstag begab sich die Mannschaft daraufhin in ein Kurz-Trainingslager, „um mögliche Infektionsketten zu verhindern“.