Olympia 2021: Laura Ludwig und Patrick Hausding sind deutsche Fahnenträger

Die Stars der Olympischen Spiele in Tokio

Laura Ludwig und Patrick Hausding werden in Tokio Olympia-Geschichte schreiben. Erstmals führt ein Duo das deutsche Team bei Olympischen Spielen an.

Was für eine Ehre!

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Rekord-Europameister Patrick Hausding führen die deutsche Delegation als Fahnenträger bei der Eröffnungszeremonie am Freitag (13 Uhr MESZ im Liveticker) in Tokio an - und schreiben damit Olympia-Geschichte!