AEW Dynamite: Schock-Debüt von Skandal-Wrestler Nick Gage

Während der Marktführer am Wochenende den größten Mainstream-Star des Wrestlings zurückgebracht hat, überraschte der Konkurrent AEW - aktuell auch wegen Verhandlungen mit CM Punk in den Schlagzeilen - bei der TV-Show Dynamite nun mit dem Debüt eines ebenso kontroversen wie mythischen Underground-Phänomens.

Nick Gage wegen Bankraub fünf Jahre im Gefängnis

Der 40 Jahre alte Gage war in den Nuller-Jahren zu einem der berühmtesten Vertreter der Deathmatch-Subkultur aufgestiegen: Er gewann das Tournament of Death seiner langjährigen Hauptliga CZW, lieferte sich brutale Duelle mit Szeneidolen wie dem Necro Butcher, dem jungen Jon Moxley oder auch dem Deutschen Thumbtack Jack (Alex Bedranowsky).

Gage kehrte nach seiner Entlassung 2016 in den Ring zurück, wo sein Mythos nur größer wurde. Gages Geschichte wurde in diesem Jahr in der TV-Dokureihe Dark Side of the Ring ausgeleuchtet, Thema waren darin auch sein Match gegen Hollywood-Schauspieler David Arquette, in dem dieser sich 2018 gefährliche Schnittverletzungen zuzog und der Suizid seines Bruders Christopher Anfang 2020, der als Justice Pain öfters mit ihm im Ring gestanden war.