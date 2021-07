Bundesliga: Ex-Mainz-Trainer Jan-Moritz Lichte spricht über Zukunft

"In welcher Funktion das dann ist, ob Cheftrainer, Co-Trainer oder in irgendeiner anderen Position, das wird man sehen - ich schließe da nichts aus", sagte Lichte.

Lichte bei Mainz entlassen

Als Cheftrainer sei er "natürlich für alles verantwortlich", dennoch habe er auch Feedback erhalten, dass "einige Sachen vielleicht nicht in meiner Hand lagen, um dann insgesamt gestärkt aus so einer Situation herauszugehen".

Lichte hatte am dritten Spieltag der vergangenen Saison Achim Beierlorzer an der Seitenlinie beerbt. Zuvor war er bereits seit 2017 als Co-Trainer in Mainz tätig gewesen. Nach dem Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale Ende Dezember wurde er freigestellt, in der Rückrunde führte Nachfolger Bo Svensson den Klub noch souverän zum Klassenerhalt.