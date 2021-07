David Alaba: Bayern-Fans bei Real-Vorstellung in Wut wegen Wappen-Kuss

C. Paschwitz

Der Abwehr-Spieler von Weltklasse-Format war dabei auch schnell zum Liebling der Fans avanciert, nicht bloß wegen seiner sportlichen Leistungen, nachdem seine Entwicklung seit 2008 einen so exorbitant rasanten Verlauf genommen hatte.

Bayern und Alaba - das passte lange

Der gebürtige Wiener traf vielmehr auch mit seinem Schmäh den Nerv der Menschen, er wurde zu ihrer kaum angezweifelten Identifikationsfigur, kurzum: Der Name Alaba zählte etwas in München - und München zählte umgekehrt für den 29-Jährigen. ( NEWS: Alles zur Bundesliga )

Hoeneß hatte damals verbale Giftpfeile in Richtung von Pini Zahavi abgeschossen, den Spielerberater als „geldgierigen Piranha“ gegeißelt. Auch Alabas Vater George bekam sein Fett weg. Es ging um angeblich überbordende Gehaltsvorstellungen und Provisionszahlungen, am Ende hatte sich so bei nicht einigen Fans der Eindruck verfestigt, Alaba sei geldgierig, undankbar und illoyal.