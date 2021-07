World Darts Matchplay: Achtelfinale mit Smith, de Sousa, Anderson, Aspinall, Wright und Cullen

Anderson scheitert im Duell der Generationen

Als „The Flying Scotsman“ sein Debüt in der BDO feierte (2000), war „The Asp“ gerade einmal zehn Jahre alt und an eine Darts-Karriere war noch nicht zu denken. An diesem Abend war es aber Aspinall, der sich früh einen Vorsprung erarbeitete. Schnell führte der Mann aus Stockport 3:0.

Dann zeigte sich aber die ganze Erfahrung seines Kontrahenten aus Schottland, der vier Legs in Folge holte und so das Spiel drehte. Vor allem Leg sechs zum 3:3 hatte das Zeug, Aspinall zu demoralisieren.

Smith siegt in Overtime-Krimi

Aber direkt zu Beginn sah es so aus, als könnte an diesem Abend das Turnier für den Bully Boy beendet sein. Sein Kontrahent - The Special One - legte direkt mit einem 11-Darter los und kam so zum ersten Break des Abends.