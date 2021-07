Olympia 2021 heute: Fußball mit Spanien, Argentinien, Frankreich

Noch vor der Eröffnungsfeiern stehen bei den Olympischen Spielen in Tokio die ersten Wettbewerbe auf dem Programm. Die Fußballer sind dabei gefordert.

Olympische Spiele Heute: Fußball

Auch wenn die Eröffnungsfeier erst am Freitag stattfindet, die Olympischen Spiele in Tokio haben bereits begonnen. Nach den ersten Fußball-Partien bei den Damen sind am Donnerstag auch die Herren gefordert.