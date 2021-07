FC Arsenal und Inter Mailand sagen Trainingslager in den USA nach Coronafällen ab

Die Fußball-Topklubs FC Arsenal und Inter Mailand sagen ihre Trainingslager in den USA aufgrund von Coronafällen im Umfeld der Londoner ab.

Wie der Verein des deutschen Torhüters Bernd Leno am Mittwoch mitteilte, wurde „ein kleiner Teil der Reisegruppe“ positiv auf das Coronavirus getestet.

Positive Fälle bei Arsenal

Arsenal und Inter wollten zur Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison am Florida Cup teilnehmen, im ersten Halbfinale wären sie direkt aufeinandergetroffen.

Aus Europa ist nun noch der FC Everton übrig, die Toffees machten sich am Mittwochmittag auf den Flug in den Sunshine State und treffen am Sonntag (Ortszeit) auf den kolumbianischen Erstligisten Millonarios FC.