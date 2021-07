Premier League: Norwich City verlängert Vertrag mit Daniel Farke

Daniel Farke verlängert seinen Vertrag in Norwich © POOL/POOL/SID/ADAM DAVY

Farke hat Norwich zum zweiten Mal zum Zweitliga-Meister und damit zurück in die Premier League geführt. Er geht 2021/22 in seine fünfte Saison als Cheftrainer bei den Kanarienvögeln.

Farke will Norwich in der Premier League etablieren

„Mein Blut ist schon ziemlich gelb“, sagte Farke in einer Mitteilung in Anlehnung an die Vereinsfarben: „Ich bin absolut überglücklich und fühle mich ziemlich emotional.“