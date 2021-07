Anzeige

Borussia Dortmund und Erling Haaland; BVB-Star feiert 21. Geburtstag - seine Rekorde Die Bestmarken eines Phänomens

"Ab einer bestimmten Summe muss der BVB ja sagen"

C. Paschwitz

Obwohl Erling Braut Haaland gerade erst seinen erst 21. Geburtstag feiert, hat der Superstar von Borussia Dortmund bereits etliche Tor-Rekorde im seiner Vita. SPORT1 nennt die bemerkenswertesten.

Der Mann ist ein Phänomen - und dabei nach wie vor so unglaublich jung.

Mit Erling Haaland darf sich Borussia Dortmund mit einem Ausnahme-Fußballer schmücken, der am Mittwoch gerade einmal 21 Jahre alt geworden ist.

Von seinem Verein bekam der Norweger selbstredend gleich nette Glückwünsche mit ins neue Lebensjahr übersandt.

In den sozialen Netzwerken würdigte der BVB dabei jedoch gar nicht mal Haalands unfassbare Tor-Rekorde, sondern stellte vielmehr heraus, wie bemerkenswert gut der Stürmer - wie sonst in den Strafräumen der Bundesliga und in der Champions League - auch in der deutschen Sprache inzwischen unterwegs ist.

Die Bestmarken Haalands, der in bislang 59 Spielen für die Schwarzgelben seit Januar 2020 nunmehr 57 Mal getroffen hat, sollen an dieser Stellen dennoch nicht unerwähnt bleiben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Zum 21. Geburtstag des gerade auch in diesen Tagen wieder heftig als Mega-Transferziel der Top-Klubs gehandelten Tore-Wunders zeigt SPORT1 eine Auswahl. (HINTERGRUND: 20 Fakten über Erling Haaland, die nicht jeder weiß)

- erste Spieler der Dortmunder, der bei seinem Debüt in der Bundesliga, im DFB-Pokal, in der Champions League und im DFL-Supercup trifft

- historischer Bundesliga-Start: Haaland netzt bei seinem Bundesliga-Debüt dreimal, wird erster Spieler der Liga-Geschichte, der bei seinem Debüt einen Dreierpack als Joker erzielt

- nach zwei Bundesliga-Spielen stehen bei dem 1,94 Meter großen Hünen bereits fünf Tore zu Buche – Bundesliga-Rekord. Und: Nach drei Partien bedeuten sieben Treffer ebenfalls Liga-Bestmarke

- 8. Spieltag 2020/21: Erster Bundesliga-Akteur seit mehr als anderthalb Jahren, dem ein lupenreiner Hattrick glückt. Mehr noch: Haaland schießt in der Partie bei Hertha BSC erstmals in seiner Karriere vier Tore in einem Bundesliga-Match, avancierte mit 20 Jahren und vier Monaten überdies zum jüngsten Vierfach-Vollstrecker

- Haaland feiert in der Bundesliga-Saison 2020/21 zehnmal mindestens ein Doppelpack, dies allein sechsmal in der Rückrunde - was in der BVB-Historie noch keinem zuvor gelang (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

- der Norweger verbuchte in 14 Liga-Duellen mehr als ein Tor, konkret dabei zwölf Doppelpacks sowie jeweils einen Dreier- und Viererpack

- durchschnittlich lässt es Haaland in der Bundesliga alle 87 Minuten im gegnerischen Tor klingeln – unter allen Bundesliga-Spielern mit mindestens 25 Toren ist das die historisch beste Quote und toppt sogar noch Torschützenkönig Robert Lewandowski vom FC Bayern (102)

- Tempo wie kein Zweiter: im Match beim VfB Stuttgart stellt Haaland mit gemessenen 36,0 Km/h einen Liga-Bestwert auf

- in gerade mal 41 Liga-Spielen sprangen für das blonde Kraftpaket 38 Tore heraus - nur HSV-Ikone Uwe Seeler war mit der gleichen Trefferzahl in ebensovielen Spielen ebenbürtig

- als bisher einziger Unter-21-Jähriger verzeichnet Haaland 38 Bundesliga-Tore (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

- Haaland, ausgezeichnet mit dem Golden Boy 2020, ist der Champions League der jüngste Torschütze, dem mindestens 20 Treffer gelangen