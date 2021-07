Olympia 2021: Konstanze Klosterhalfen über ihre Chancen in Tokio

Monatelang hatte man von Konstanze Klosterhalfen so gut wie nichts gehört – nun meldete sich der deutsche Laufstar kurz vor den Olympischen Spielen in der Öffentlichkeit zurück.

Die 24-Jährige, die seit Dezember 2018 auf dem Campus des früheren NOP (Nike Oregon Project) bei Portland trainiert, war zuletzt bei einem Rennen in Houston Ende Februar in Erscheinung getreten, bei dem sie prompt den Deutschen Rekord über 10.000 Meter verbesserte.

„Eigentlich wollte ich den Doppelstart machen“

Klosterhalfen, die bei der WM 2019 in Doha die Bronzemedaille über 5000 Meter gewann, wird in Tokio also auf die doppelte Strecke an den Start gehen. „Weil die 10.000 Meter ganz zum Schluss stattfinden, habe ich auch noch länger Zeit als bei den 1500 oder 5000 Metern“, erklärt sie.