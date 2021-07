Olympia: Florian Wellbrock über Medaillenchancen, Sarah Köhler und Corona

Bei den Olympischen Spielen in Tokio werden die Augen auch auf Deutschlands Schwimm-Traumpaar Florian Wellbrock und Sarah Köhler gerichtet sein.

Das Besondere bei Wellbrock: Er geht sowohl im Becken als auch im Freiwasser an den Start – und das mit besten Aussichten. Bei der WM 2019 schaffte der 23 Jahre alte Magdeburger als erster Schwimmer überhaupt das Kunststück, Gold im Becken und im Freiwasser zu gewinnen.

Im SPORT1 -Interview spricht Wellbrock über seine Chancen, die zu erwartenden harten Bedingungen in der Odaiba-Bucht und die Unterbringung im olympischen Dorf – ohne seine Freundin. ( NEWS: Alles zu Olympia )

Florian Wellbrock: Ich bin mit der Vorbereitung in diesem Jahr insgesamt sehr zufrieden. Wir hatten die beiden großen Wettkämpfe: Magdeburg und Berlin. Die waren auch gleichzeitig unsere Qualifikation. Da war es das Ziel, einigermaßen schnell zu schwimmen, um ein Ausrufezeichen zu setzen. Auch im Trainingslager hat alles gut geklappt. Die Trainingsergebnisse waren so, wie wir uns das alle vorgestellt haben.

Florian Wellbrock: Größte Chancen auf 1500 Meter

SPORT1: Sie gehen in Tokio auf drei Strecken an den Start: 800 und 1.500 Meter im Becken sowie die 10 Kilometer im Freiwasser. Sie haben zuletzt gesagt: Dreimal Gold wird wohl ein Traum bleiben ...

SPORT1: Paltrinieri war in der Vorbereitung auf Tokio an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?

Wellbrock: Ich war ein bisschen traurig, weil ich mich gut in die Lage reinversetzen kann, wie es für einen Hochleistungssportler ist, wenn man kurz vor einem Top-Event so schwer erkrankt. Ich habe Genesungswünsche ausgerichtet, aber bewusst auf irgendwelche Nachfragen verzichtet, wie es ihm geht, wie der aktuelle Stand ist. Ich wollte nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise hätte gehässig rüberkommen können.