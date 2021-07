Früherer Ski-Star Marcel Hirscher startet bei Motorrad-Rallye

Marcel Hirscher nimmt an einer Motorrad-Rallye teil © AFP/SID/JOE KLAMAR

Ex-Ski-Star Marcel Hirscher wechselt auf zwei Räder und nimmt auf dem Motorrad an der Rallye „Red Bull Romaniacs“ in Rumänien teil.

Wie die Veranstalter mitteilten, wird der 32-jährige Österreicher bei der „härtesten Enduro-Rallye der Welt“ ab nächsten Dienstag (bis 31. Juli) in den Karpaten an den Start gehen.

Die erste Etappe der Rallye in Siebenbürgen findet in der Innenstadt von Sibiu statt, ehe vier Offroad-Teilstücke auf dem Programm stehen. Hirscher hatte im September 2019 seine Karriere beendet und ist mit acht Gesamtweltcupsiegen in Folge der erfolgreichste Skirennläufer der Geschichte.