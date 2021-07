BVB: Marco Reus erklärt Start von Marco Rose bei Borussia Dortmund

Nach der 1:3-Niederlage gegen den VfL Bochum weilen die Schwarz-Gelben ab Freitag im schweizerischen Bad Ragaz, um an den entscheidenden Stellschrauben zu drehen.

Marco Reus, der nicht an der EM teilnahm und deshalb die komplette Vorbereitung unter Rose absolvieren kann, ist schon jetzt überzeugt von seinem neuen Coach.

“Ich glaube, er freut sich, dass er hier ist und dass er so langsam diesen Verein spürt“, sagte der 32-Jährige bei BVB-TV . “Er wird hier sehr viel Spaß haben.“

Rose mache bislang “einen relaxten Eindruck. Er ist von der Art her locker, sehr freundlich und höflich.“

Bereits an den ersten Tagen habe man gesehen, “dass er viel Wert auf Kleinigkeiten legt und er bringt uns allmählich die Spielphilosophie bei, mit der wir spielen sollen. Da sind wir ganz gut dabei, stehen aber noch am Anfang.“

Was die Meister-Frage angeht, so hielt sich Reus eher bedeckt: “Jeder fängt bei Null an, aber der große Favorit sind weiter die Bayern. Da wird sich zeigen, wie kontinuierlich wir und die anderen Vereine da mithalten können.“