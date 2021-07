VfL Bochum: Thomas Reis will als "Kollektiv" in der Bundesliga angreifen - Freiburg als Vorbild

Bundesliga-Rückkehr: So euphorisch feiern die Bochum-Fans den Aufstieg

Nach elf Jahren ist der VfL Bochum in der Bundesliga zurück. Trainer Thomas Reis verrät, welcher Klub als Vorbild dient und erklärt die Transferpläne des Aufsteigers.

Nach elf Jahren in der 2. Bundesliga greift der VfL Bochum wieder in der höchsten deutschen Spielklasse an. Dabei zählte der Verein aus dem Revier vor der Saison 2020/21 gar nicht zum engeren Favoritenkreis.