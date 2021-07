Olympia: DHB verzichtet auf Eröffnungsfeier

Deutschland startet gegen Spanien

Das deutsche Team startet am Samstag gegen Europameister Spanien in das olympische Turnier. Weitere Gruppengegner sind Argentinien, Rekordweltmeister Frankreich, Norwegen und Brasilien. Die ersten vier Teams erreichen das Viertelfinale.

Am Donnerstag reist die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason vom Trainingscamp in Tokushima nach Tokio und zieht dort ins Olympische Dorf ein. In der japanischen Hauptstadt stehen noch zwei Trainingseinheiten auf dem Programm, ehe das Turnier am Wochenende beginnt. „Tokushima war eine gelungene Etappe auf unserem Weg nach Tokio“, sagte Kromer: „Jetzt freuen wir uns riesig, ab Donnerstag im Olympischen Dorf und damit auch spürbar Teil des Team D zu sein.“