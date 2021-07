Borussia Dortmund: BVB-Deal mit Malen hakt - Raiola im Fokus

Der BVB befindet sich bei den Verhandlungen um einen Transfer von Donyell Malen offenbar auf der Zielgeraden. Doch jetzt gerät der Deal plötzlich in Gefahr.

So wie es sich in den vergangen Tagen anhörte nicht nur aus dem Umfeld des Bundesligisten, schien bei Borussia Dortmund für Jadon Sancho ein Ersatz schon im Anflug zu sein. Doch auf der Zielgeraden geraten die Dinge nun offenbar ins Stocken.

Wenngleich der Abgang von Sancho zu Manchester United noch nicht offiziell ist, so galt bis vor kurzem doch so gut wie sicher: In die großen Fußstapfen des Shootingstars soll Donyell Malen treten - nach SPORT1-Informationen ist er der Topkandidat auf das Erbe des England-Stars. (Transfermarkt: Die heißesten Gerüchte im Transferticker)