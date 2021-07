Rashford verteidigt Einsatz für wohltätige Zwecke

"Ich habe gehört, dass der Spectator eine Geschichte darüber bringen will, wie ich in den letzten 18 Monaten kommerziell profitiert habe", twitterte Rashford: "Um da klarzustellen: Ich brauche keine Markenpartnerschaften. Ich gehe Partnerschaften ein, weil ich die Arbeit, die ich abseits des Spielfelds mache, vorantreiben will. Der Großteil dessen, was ich dafür erhalte, trägt dazu bei."