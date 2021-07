Bundesliga: Peters macht Druck auf Politik bei Zuschauer-Rückkehr

Peter Peters verlangt in Sachen Zuschauerrückkehr eine Orientierung an anderen Ländern. Er zieht einen fragwürdigen Vergleich.

Peter Peters, der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußball Liga (DFL) und Co-Interimspräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), verlangt eine Orientierung an anderen Ländern.

Peters zieht Vergleich zu Falschfahrern

„In Deutschland wird gemeckert, wie in England, Holland oder Dänemark mit der Pandemie umgegangen wird. Die Bundesliga-Vereine haben mit Blick auf die Impfsituation und andere Schutzmaßnahmen das Gefühl, dass dort kluge Entscheidungen getroffen werden“, sagte Peters, der in der Sport Bild allerdings auch ein fragwürdigen Vergleich zog: „Wenn einem auf der Autobahn alle entgegenkommen, wer ist dann das Problem: der Falschfahrer oder die anderen? Unsere Klubs gehen mit der Pandemie viel verantwortungsbewusster um, als von manchem Politiker dargestellt wird.“

In England, Frankreich, Österreich, Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz soll die Stadionauslastung zu Saisonbeginn wieder bei 100 Prozent liegen. In Spanien hofft die Liga auf 70 Prozent. In Italien gelten 25 Prozent als sicher, diese Zahl soll aber aufgestockt werden.