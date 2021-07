Schalke 04 verpflichtet Torhüter Martin Fraisl

Die Königsblauen verpflichteten den Österreicher Martin Fraisl als neuen Torwart. Der Österreicher, dessen Vertrag bei ADO Den Haag am Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufen war, unterschreibt für eine Saison und komplettiert damit das Torhüter-Trio. Der 28-Jährige erhält die Rückennummer 30. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Stammkeeper Fährmann fällt aufgrund eines positiven Corona-Tests für den Auftakt am Freitag gegen den Hamburger SV aus. Routinier Michael Langer ist der dritte Keeper der Knappen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

„Aufgrund der Geschehnisse der vergangenen Tage hatten wir akuten Handlungsbedarf auf der Torhüterposition“, erklärte Sportdirektor Rouven Schröder. „Martin Fraisl war extrem motiviert und angetan, als wir mit ihm über ein Engagement bei Schalke 04 gesprochen haben.“ In der abgelaufenen Saison habe er nach seinem Wechsel zu Den Haag eine sehr gute Halbsaison in der Eredivisie gespielt. „Wir sind überzeugt davon, dass er ein starker und ehrgeiziger Herausforderer für Michael und Ralf sein wird“, sagte Schröder.

Fraisl wird bereits am Mittwochnachmittag mit den Profis im Quarantäne-Trainingslager auf dem Platz stehen. „Ich werde die wenigen Tage bis zum Spiel gegen Hamburg nutzen, um Team und Abläufe so gut wie möglich kennenzulernen, damit ich für den Fall der Fälle bereit bin. Ich freue mich auf meine Zeit in Königsblau.“