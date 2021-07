Schalke 04 verpflichtet Dominick Drexler vom 1. FC Köln

Schalke 04 macht kurz vor Auftakt in die 2. Bundesliga den nächsten Transfer perfekt. Wie von SPORT1 zuvor berichtet, verstärkt ein Kölner die Königsblauen.

Der Spielmacher wechselt vom 1. FC Köln zu den Königsblauen. Das gab der Klub zwei Tage vor dem Auftakt in die neue Zweitliga-Saison bekannt. Drexler unterschreibt für zwei Jahre. Zuvor hatte SPORT1 bereits über den Wechsel berichtet.

„Mit Dominick haben wir unseren Wunschspieler für das offensive Mittelfeld gefunden“, sagt Sportdirektor Rouven Schröder. Er ergänzte: „Er bringt eine hohe Spielintelligenz mit, was das Spiel mit und ohne Ball betrifft. Er ist unheimlich kreativ, weiß sich auch in engen Räumen durchzusetzen. 55 Torbeteiligungen in 97 Zweitligaspielen unterstreichen, wie wertvoll er für die Mannschaft werden kann.“ (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)