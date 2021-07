Champions League und Europa League: SPORT1 zeigt Qualifikationsspiele

Anzeige

SPORT1 zeigt neben der 2. Bundesliga in der kommenden Saison auch Spiele aus den Qualifikationsrunden der Champions League und Europa League.

Das sind echte fußballerische Leckerbissen: Neben den neuen Samstagabendspielen der 2. Bundesliga und dem Auftakt im DFB-Pokal präsentiert SPORT1 in den kommenden Wochen auch hochkarätige internationale Fußball-Highlights live im Free-TV.

Dazu hat sich die Sport1 GmbH ein Rechtepaket von SPORTFIVE für Deutschland, Österreich und die Schweiz gesichert, das diverse Livespiele in der aktuell laufenden Qualifikation zur UEFA Champions League, UEFA Europa League und zur neuen UEFA Europa Conference League beinhaltet.

SPORT1 überträgt ausgewählte Partien der ausstehenden Qualifikationsrunden in den drei Europapokal-Wettbewerben sowie der anschließenden Playoffs der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League. Neben der Free-TV-Abbildung werden auch Highlight-Clips auf den digitalen SPORT1 Plattformen sowie Wiederholungen auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+ gezeigt.

Götze und Einhoven gegen Galatasaray auf SPORT1

Den Anfang macht das klangvolle Aufeinandertreffen zwischen Galatasaray Istanbul und PSV Eindhoven mit Mario Götze am Mittwoch, 28. Juli, live ab 20 Uhr. Weitere Livespiele sind im August geplant und werden zeitnah nach den Auslosungen der nächsten Runden bekannt gegeben.

SPORT1 zeigt zum Auftakt Eindhovens Gastspiel in Istanbul live im Free-TV. Mit dem Duell zwischen dem türkischen Vizemeister Galatasaray und dem niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven kommt es bereits in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League zu einem echten Kracher.

Das Hinspiel steigt am heutigen Mittwochabend in Eindhoven, das Rückspiel in Istanbul überträgt SPORT1 dann am darauffolgenden Mittwoch, 28. Juli, live ab 20 Uhr im Free-TV.

Götze, Max und Schmidt wollen in Champions League

PSV wird mit dem deutschen Trio um Trainer Roger Schmidt, 2014-Weltmeister Mario Götze und Philipp Max alles daran setzen, um den nächsten Schritt in Richtung der lukrativen Gruppenphase zu machen. Ob Schmidt dabei noch auf das aktuell stark umworbene EM-Duo Donyell Malen und Denzel Dumfries setzen kann, ist allerdings fraglich.

Zuletzt war Eindhoven in der Saison 2018/19 in der UEFA Champions League vertreten. Topklubs wie Tottenham Hotspur, AS Monaco oder Glasgow Rangers auf europäischem Parkett im Einsatz.

In den ausstehenden Qualifikations- und Playoff-Runden der Europapokal-Wettbewerbe sind noch einige weitere große Namen der europäischen Fußball-Elite vertreten.

Darunter ist zum Beispiel mit Stars wie Harry Kane, Hugo Lloris oder Heung-min Son der englische Spitzenklub Tottenham Hotspur, der in der vergangenen Premier-League-Saison nicht über Platz sieben hinauskam und damit wie der italienische Vertreter AS Rom in den Playoffs der neuen UEFA Europa Conference League startet.

SPORT1 präsentiert in der neuen Saison die erstklassigste 2. Bundesliga: Topspiel-Comeback live im Free-TV am 24. Juli, Highlight-Berichterstattung auf allen Kanälen – und Premiere für Zweitliga-Talk auf „Doppelpass“-Sendeplatz

Mit der AS Monaco und den Glasgow Rangers wiederum steigen zwei bekannte Namen in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League ein. Gerade für die Monegassen mit Trainer Niko Kovac, Nationalstürmer Kevin Volland sowie den Bundesliga-Neuzugängen Alexander Nübel und Ismail Jakobs wäre das Erreichen der Gruppenphase auch aus deutscher Sicht ein schöner Erfolg.