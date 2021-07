Louis van Gaal offenbar vor Vertragsunterschrift als niederländischer Nationaltrainer

Louis van Gaal kehrt offenbar als Bondscoach zurück. Der ehemalige Bayern-Trainer steht in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem niederländischen Verband.

Van Gaal und Blind haben darüber in den vergangenen Tagen bereits ausführlich gesprochen. Zweiter Assistent soll Henk Fraser werden. Das Trio kennt sich aus seiner Zeit als aktive Fußballprofis, es spielte in der Saison 1985/86 in der Ehrendivision für Sparta Rotterdam.