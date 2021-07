Anzeige

WWE NXT: Reale Verletzung im Titelmatch Raquel Gonzalez - Xia Li Reale Verletzung in WWE-Titelduell

Xia Li liegt bei WWE NXT verletzt am Boden, während Champion Raquel Gonzalez und Dakota Kai im Hintergrund warten © WWE

M. Hinselmann

Das Frauentitelmatch bei WWE NXT kommt zu einem verletzungsbedingten verfrühten Ende. Der zu RAW aufsteigende Champion Karrion Kross führt die Fehde mit Samoa Joe auf eine neue Stufe

Eine reale Verletzung hat den Hauptkampf der dieswöchigen Ausgabe der WWE-Dienstagsshow NXT beeinträchtigt.

NXT Women’s Champion Raquel Gonzalez traf auf die seit einigen Monaten mit neuem Charakter ausgestattete Xia Li aus China, die Gonzalez ein kompetitives Match lieferte - dann aber von einem Springboard-Ellbogenschlag böse erwischt und von Ringrichtern und Ärzten untersucht wurde.

Nach kurzer Unterbrechung wurde das Match fortgeführt, Gonzalez setzte umgehend ihre Spezialattacke, die Chingona Bomb, an und pinnte Li. Bisher ist nicht bekannt, wie schwer die Verletzung ist und ob sie die Chinesin eine Pause einlegen muss.





Xia Li Teil einer mystischen Gruppierung

Nachdem ihre WWE-Karriere seit ihrem Eintritt in die Promotion 2016 nicht richtig in Fahrt gekommen war, gründete Xia Li mit Landsmann Boa und deren Anführerin Mei Ying - Wrestlerin Karen Q, die nun als mystische, angeblich 1000 Jahre alte und grausame Kampfkunstmeisterin dargestellt wird - vor einigen Monaten die Gruppierung Tian Sha.

Xia Li stand bereits vor einigen Wochen im Zentrum einer anderen realen Verletzungsgeschichte: Damals war es ihre Gegnerin Mercedes Martinez, die durch einen Tritt ihrer Gegnerin k.o. gegangen war.

Karrion Kross attackiert William Regal

Die zweite Hauptstory des Abends: Samoa Joe plante Rache an Champion Karrion Kross für dessen Attacke auf ihn vergangene Woche und erwartete ihn auf dem Arena-Parkplatz - wo Kross aber nicht auftauchte.

Am Ende ging Joe in den Ring, dann allerdings meldete sich Kross - der am Montag sein RAW-Debüt mit einer unerwarteten Niederlage gegen Jeff Hardy gefeiert hatte - und offenbarte, dass er als NXT-Champion machen könne, was er wolle.

Die Kamera schwenkte Richtung Boden und zeigte einen attackierten und bewusstlosen General Manager William Regal. Joe rannte daraufhin zurück, doch Kross fuhr mit seinem Auto rechtzeitig davon.

Die weiteren Highlights

- Die vergangene Woche zu NXT zurückgekehrte Mandy Rose zeigte sich erneut im Umfeld von Franky Monets neuer Gruppierung. Den Sieg von Monet gegen Jacy Jane verfolgte sie vom Kommentatorenpult aus. Monet kam mit Jessi Kamea zum Ring und wurde später noch von Robert Stone unterstützt.

- Nach mehreren Niederlagen der Gruppierung The Way in den letzten Wochen wurden in einem Backstage-Segment Spannungen in der „Familie“ gezeigt. Während Candice LaRae und Johnny Gargano mit Indi Hartwell wild über ihre Zuneigung zu Dexter Lumis diskutierten, sagte der gegen Kyle O‘Reilly unterlegene Theory, dass diese Familie auseinanderfalle. Enttäuscht verließ er den Raum, ohne dass es den drei Streithähnen aufgefallen ist. Der im vergangenen Jahr nach einem Belästigungsvorwurf zu NXT zurückgestufte Theory bestritt zuletzt ein nicht fürs TV aufgezeichnetes „Dark Match“ vor SmackDown und könnte auf dem Weg zurück in den Hauptkader sein.

- Ebenfalls zuletzt mehrfach in „Dark Matches“ zu sehen war Ex-Footballer Odyssey Jones, der bei NXT selbst noch nicht etabliert ist - was sich zu ändern scheint: In dem aktuell laufenden Breakout Tournament kam er mit einem Sieg über Andre Chase eine Runde weiter.

Die Ergebnisse von WWE NXT vom 20. Juli 2021:

Kushida & Bobby Fish besiegen Diamond Mine (Roderick Strong & Tyler Rust)

Franky Monet besiegt Jacy Jane

Kyle O’Reilly besiegt Austin Theory

NXT Breakout Tournament: Odyssey Jones besiegt Andre Chase

Drake Maverick besiegt LA Knight

NXT-Women’s Titelmatch: Raquel Gonzalez (c) besiegt Xia Li