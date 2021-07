Formel 1: Mick Schumacher fährt ersten Jordan 191 von Papa Michael

Mick Schumacher fährt seit dieser Saison in der Formel 1 © Imago

Historischer Moment in der Formel 1. Mick Schumacher fährt 30 Jahre nach seinem Vater den legendären Jordan 191 und lässt bei vielen Erinnerungen wach werden.

Emotionaler Moment in der Formel 1!

Mick Schumacher hat nach dem ersten Renn-Wochenende in England die Möglichkeit bekommen, den legendären Jordan 191 zu fahren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

In dem grünen Boliden debütierte 1991 sein Vater Michael in der Formel 1. Seinerzeit ersetzte er beim Belgien-Grand-Prix Bertrand Gachot, der nach einem angeblichen Reizgas-Angriff auf einen Taxifahrer in London im Gefängnis saß.