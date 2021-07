FC Arsenal sagt USA-Tour wegen positiven Corona-Tests ab

Der FC Arsenal ist gezwungen, die geplante Saisonvorbereitung in den USA abzusagen. Grund dafür sind positive Corona-Tests.

Grund dafür sind eine Reihe von positiven Corona-Tests in der insgesamt 80-köpfigen Gruppe von Spielern und Vereinsmitarbeitern, die am Mittwoch den Flug in die USA antreten wollten.