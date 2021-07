NBA: Milwaukee Bucks feiern Meisterschaft - Giannis Antetokounmpo überragt

Die Milwaukee Bucks feiern den ersten Titel in der NBA seit 1971. Giannis Antetokounmpo sorgt für eine Monster-Leistung und führt sein Team zum Sieg gegen die Suns.

Die Milwaukee Bucks feiern die erste Meisterschaft in der NBA seit 1971. In Spiel sechs der Finalserie gegen die Phoenix Suns setzte sich das Team um Superstar Giannis Antetokounmpo mit 105:98 durch und machte den Titel vorzeitig perfekt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Der „Greek Freak“ zauberte eine historische Leistung aufs Parkett: Mit 50 Punkten, 14 Rebounds und fünf Blocks war der Power Forward nicht zu stoppen. Für seine Monster-Performance - das beste Play-off-Spiel seiner Karriere - wurde er zum Finals-MVP gewählt. „Ich wollte dies hier in dieser Stadt und mit diesen Jungs schaffen“, sagte er nach dem Spiel.

Antetokounmpo mit Monster-Leistung

Es war das dritte Spiel in dieser Serie mit mindestens 40 Punkten und zehn Rebounds für Antetokounmpo. 16 von 25 Würfen aus dem Feld waren erfolgreich und der Grieche versenkte starke 17 von 19 Freiwürfen - eine spektakuläre Leistung, vor allem da Antetokounmpo in der Postseason nur 55,6 Prozent von der Linie traf und dafür zeitweise belächelt wurde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

„Ich denke, es ist einfach ein Verdienst der Spieler“, sagte Bucks-Coach Mike Budenholzer. „Wir haben uns angestrengt. Wir haben versucht, besser zu werden. Die Spieler nehmen alles an. Sie sind erstaunlich lernfähig. Sie nehmen es an, saugen es in sich auf und machen das Beste daraus.“