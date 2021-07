Jann-Fiete Arp: So hat er sich bei Holstein Kiel eingelebt

“Es ist so gewesen, dass wir auf ihn und seinen Berater zugegangen sind und angefragt haben“, erklärte der 54-Jährige der Bild . “Dementsprechend wurden dann Gespräche geführt, die in einer Leihe mündeten.“

Vertraglich vorgesehen ist ein Jahr - dann soll Arp wieder zum Rekordmeister zurückkehren, bei dem er zuletzt nur noch bei den Amateuren spielte. In der vergangenen Saison erzielte der Stürmer in 30 Drittliga-Einsätzen fünf Tore und bereitete zwei vor.

Was kann seine Rolle nun bei Holstein sein? Und wie hat er sich eingelebt?

“Er hat in den Trainingseinheiten und in den Spielen entsprechende Freude versprüht“, sagte Stöver. “Ich denke, dass er dieses Umfeld, welches wir hier in Kiel haben, auch entsprechend zu schätzen weiß. Das war sicher ein wichtiger Faktor für ihn beim Wechsel.“