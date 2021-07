Eintracht Frankfurt: Amin Younes - Transfer-Wirbel um SGE-Star

C. Michel

Doch wie konkret und warum überhaupt? Die Hessen wollen dem Bericht zufolge eine Kaufoption über 3 Millionen Euro frühzeitig ziehen und den Offensivmann von SSC Neapel fest verpflichten. Doch nun soll es Streit um das Gehalt geben und ein Abgang von Younes nach Dubai im Raum stehen. Auch die jüngste Verpflichtung des dänischen U21-Nationalspielers Jesper Lindströmström (zuvor Bröndby IF) sei weiteren Angaben zufolge ein Faktor für Younes, das Weite zu suchen.

Younes in einem guten Austausch mit der Eintracht

Doch nach SPORT1 -Informationen kann von einem Zoff keine Rede sein. Younes befindet sich in einem guten und konstruktiven Austausch mit der Eintracht, speziell mit Sportvorstand Markus Krösche. Mehr noch: Die Frankfurter sind erster Ansprechpartner und erste Option für den 27-Jährigen. Younes’ Leihvertrag wurde denn auch bewusst über zwei Jahre geschlossen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

SPORT1 weiß: Der Tempo-Dribbler fühlt sich in Frankfurt grundsätzlich sehr wohl – nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in der Stadt. Younes ist hochmotiviert und freut sich auf die anstehende Bundesliga-Saison mit den Frankfurtern.