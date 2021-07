Lazio Rom: Ultras gehen gegen Neuzugang Elseid Hysaj vor

So gingen die Ultras des Serie-A-Klubs offen gegen Neuzugang Elseid Hysaj vor, nachdem dieser bei seinem Einstand das Lied “Bella Ciao“ angestimmt und Teamkollege Luis Alberto die Gesangeinslage über Social Media verbreitet hatte.

Zum Hintergrund: Der Song ist in Italien als Widerstands-Hymne gegen Ex-Diktator Benito Mussolini bekannt.

Offenkundig fühlte sich die Fanszene, die schon seit Jahren unverblümt zu ihrer rechtsradikalen Haltung steht, damit indes derart provoziert, dass sie ein Banner mit der Aufschrift “Hysaj ist ein Wurm, Lazio ist faschistisch“ am Montagabend an einer Brücke in Rom anbrachte.