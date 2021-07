Boxen: Anthony Joshua gegen Alexander Usyk im September

Nach dem Hin und Her um einen Vereinigungskampf gegen Tyson Fury hat der britische Box-Weltmeister Anthony Joshua nun neue Pläne für den Spätsommer.

Der 31-Jährige wird seine Titel der Verbände WBA, IBF und WBO am 25. September in London gegen den Ukrainer Alexander Usyk verteidigen, das teilte sein Promoter am Dienstag mit. Der Schwergewichts-Kampf findet im Stadion des Fußballklubs Tottenham Hotspur statt.