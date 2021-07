Olympia 2021 heute: Fußball & Softball im TV & Livestream

Die Olympischen Spiele starten zwar erst am Freitag offiziell, bereits in der Nacht zu Mittwoch (MESZ) starten allerdings die ersten Wettbewerbe. ( Alles News zu Olympia )

Olympische Spiele heute: Das Fußballturnier der Frauen startet

Die deutschen Frauen können ihren in Rio erreichten Titel in Tokio nicht verteidigen, das Team von Martina Voss-Tecklenburg verlor im WM-Viertelfinale 2019 gegen Schweden und verpasste aufgrund dieser Niederlage die Qualifikation. Die deutschen Männer starten am Donnerstag die „Mission Gold“, zum Auftakt trifft das Team von Stefan Kuntz in der Wiederauflage des Finales von 2016 auf Olympiasieger Brasilien.