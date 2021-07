LoL: Der neue Champion ist ein Yordle namens Vex

Es steht fest: Der neue Mage für die Mid-Lane heißt Vex, ist ein düsterer Yordle und steht in direkter Verbindung zu Viego. Da hat Riot Games uns an der Nase herumgeführt!

Zur Zeit findet das sogenannte Sentinels of Light- Event statt. Dort tritt Vex zum ersten Mal ins Rampenlicht – oder viel mehr in die Rampenschatten – als sie Viego auf ihrer Reise trifft. Die Yordle-Dame verlor ihr Herz an den König und ihre Liebe zu Viego brachte Vex dazu, ihn zu stärken. Das würde auch erklären, warum er so unglaublich OP ist und die Rift dominiert.

Fähigkeiten und Release Date von Vex

Was kann die neue Yordle-Magierin eigentlich und wann können wir sie spielen? Vex wird ein Mid-Laner, ihr Kit wurde aber noch einmal überarbeitet. Anfangs sollte sie ein düsterer „Artillery Mage“ werden. Das Konzept wurde dann kurzerhand über den Haufen geworfen und Riot kündigte an, Vex traditioneller zu gestalten: Weniger Xerath und mehr Burst wie Syndra. Außerdem wurde angeteased, dass sie besonders gut gegen Champions mit Dashes sein soll. Das hört sich alles ein bisschen so an, als würden wir einen Teil von Poppy in ihr wiederfinden.