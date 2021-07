3. Liga: Andreas Rettig will Änderung der Strukturen

3. Liga: Rettig mahnt Änderung der Strukturen an © FIRO/FIRO/SID

Der langjährige Bundesliga-Manager Andreas Rettig hat eine Änderung der Strukturen in der 3. Fußball-Liga angemahnt.

„In ihrer derzeitigen Form produzieren wir in der 3. Liga quasi sehenden Auges Sozialfälle. Das beginnt bei den Spielern und geht weiter zu den Vereinen, von denen viele ja ständig mit einem Bein in der Insolvenz stehen“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung des Drittligisten Viktoria Köln im WDR -Interview.

Besonders die Zweitliga-Absteiger sieht Rettig in großer Gefahr. "Wenn man es schafft, in die 2. Bundesliga aufzusteigen, verachtfacht sich mit einem Schlag der Etat allein aufgrund der TV-Einnahmen. Auf der anderen Seite fallen die Absteiger aus der 2. Bundesliga in dieses Loch. Statt acht Millionen TV-Geld bekommen sie plötzlich nur noch eine Million. Ihre Kosten bleiben aber annähernd gleich", sagte der 58-Jährige und ergänzte: "Das kann ein Verein vielleicht ein Jahr kompensieren, zwei oder drei Jahre lang aber nicht."