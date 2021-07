FC Barcelona: Ronald Koeman findet Situation um Ousmane Dembélé schwierig

Der Starspieler des FC Barcelona sorgte kürzlich für einen Rassismus-Eklat , als ein Video auftauchte, in dem er gemeinsam mit seinem französischen Teamkollegen Antoine Griezmann asiatische Hotelmitarbeiter verhöhnte.

Dembélé fällt lange aus

„Es ist sehr schade für ihn und uns. Er hat vergangene Saison eine Menge gegeben, was wir ansonsten nicht im Kader haben“, bedauerte Barcelona-Trainer Ronald Koeman den längeren Ausfall von Dembélé im Gespräch mit dem klubeigenen TV-Sender. (Transfermarkt: Die heißesten Gerüchte im Transferticker)

Verlängerung mit Dembélé wieder ungewiss

„Körperlich hat er sich enorm verbessert. Ich denke, das war der Schlüssel dazu, konstant in so vielen Spielen Qualität zu zeigen. Also ja, wenn es nach mir geht, hätte ich gerne, dass er bei uns bleibt“, sagte der niederländische Trainer damals.