2. Bundesliga: Schalke nach positivem PCR-Test ins Quarantäne-Traininslager

Schalke 04 begibt sich in ein Quarantäne-Trainingslager © Imago

Ein PCR-Test bestätigt die befürchtete Corona-Infektion bei Schalke 04. Der Klub reagiert umgehend, sieht den Zweitligaauftakt aber nicht in Gefahr

Am Montag war bei einem Schnelltest ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet worden. Nun ist klar: Auch der anschließende PCR-Test ist positiv. Das teilte der Verein am Dienstagmorgen mit. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Die betreffende Person befindet sich bereits in häuslicher Isolation. Zusätzlich begibt sich die komplette Lizenzspielerabteilung in ein freiwilliges Quarantäne-Trainingslager. So sollen mögliche Infektionsketten verhindert und damit auch die Familie der Spieler und die Mitarbeiter des Klubs geschützt werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)