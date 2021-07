Anzeige

"Der STAHLWERK Doppelpass": Neuer Titelsponsor von Deutschlands Fußballtalk Nr. 1 SPORT1-Dopa bekommt neuen Sponsor

STAHLWERK DOPPELPASS © SPORT1

.. SPORT1

Anstoß für „Der STAHLWERK Doppelpass“: STAHLWERK wird neuer Titelsponsor von Deutschlands Fußballtalk Nr. 1.

Eine Partnerschaft, die zusammenschweißt: Die STAHLWERK Schweißgeräte GmbH wird ab der neuen Fußball-Saison neuer “Doppelpass“-Titelsponsor.

“Der STAHLWERK Doppelpass“ startet am Sonntag, 8. August, ab 11:00 Uhr live auf SPORT1 in die neue Fußball-Saison – neben dem neuen Titelsponsor auch mit dem neuen Moderator Florian König als Nachfolger von Thomas Helmer und aus dem neuen Set im Hilton Munich Airport Hotel.

Im Rahmen der Einbindung wird STAHLWERK Schweißgeräte, eines der führenden Unternehmen für Schweiß- und Schneidtechnik in Europa, auf sämtlichen TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen von Deutschlands führender 360°-Sportplattform integriert.

Die Sport1 GmbH baut damit die Anfang 2021 geschlossene Kooperation mit der STAHLWERK Schweißgeräte GmbH deutlich aus: Beim “EM Doppelpass“ zur UEFA EURO 2020 war das Unternehmen mit Sitz im rheinischen Bornheim im Juni und Juli bereits mit einem Rubriken-Sponsoring sowie in der Rückrunde der vergangenen Saison beim “Doppelpass“ mit Exklusiv-Spots präsent.

Mit der Erweiterung seines Engagements verfolgt STAHLWERK Schweißgeräte das Ziel, seine Markenbekanntheit weiter auszubauen und seine Zielgruppe in einem hochemotionalen Fußball-Umfeld zu erreichen.

Das Unternehmen unterstreicht durch sein Engagement auf SPORT1 seine hohe Fußball-Affinität und greift die On-Ground-Aktivitäten in der Bundesliga – Partnerschaften mit Borussia Mönchengladbach, dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum – reichweitenstark auf.

Christian Mann, Leiter Marketing der STAHLWERK Schweißgeräte GmbH: “Der Name ‘Doppelpass‘ steht – ebenso wie die Marke STAHLWERK Schweißgeräte – für eine außergewöhnliche Performance auf höchstem Niveau, und das seit über 20 Jahren. Neben der Leidenschaft für Stahl teilen unsere Kunden die Leidenschaft für Sport. So lag es nahe, nach einem Partner zu suchen, welcher die Werte des Unternehmens teilt und im Bereich Sport durch ein hohes Maß an Expertise und Kontinuität hervorsticht. Besonders an der Zusammenarbeit sind neben der Begeisterung für Fußball die stets angenehme und vertrauensvolle Atmosphäre sowie die gegenseitige Wertschätzung. Dass sich alles in so kurzer Zeit realisieren ließ, spricht für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Vertrauen und Engagement.“

Stefan Obstmayer, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: “Mit STAHLWERK als einem der führenden Unternehmen auf dem europäischen Markt für Schweiß- und Schneidetechnik gewinnen wir einen neuen starken Titelsponsor für unser Flaggschiff. Das Timing passt perfekt: Neuer Moderator, neues Set und Start in die neue Bundesliga-Rechteperiode mit neuem Partner. Gemeinsam werden wir die ‚Doppelpass‘-Zukunft gestalten, neue Impulse setzen und frische Ideen einbringen. In den vergangenen Jahren haben wir den ‚Dopa‘ bereits konsequent weiterentwickelt und ausgebaut: von einer TV-Sendung zu einem 360°-Angebot – live, on-demand und mit Rundumbegleitung via TV, Digital, Social Media und Audio. In unserer Talkrunde werden die Themen gesetzt, die Medien und Öffentlichkeit in Fußball-Deutschland nicht nur am Sonntag, sondern die ganze Woche über bewegen. In diesem emotional so aufgeladenen Umfeld werden wir STAHLWERK im Rahmen unserer umfassenden Kooperation aufmerksamkeitsstark auf allen medialen Kanälen integrieren. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!“

“Der STAHLWERK Doppelpass“ – die große 360°-Bühne für die Protagonisten des deutschen Fußballs.

“Wenn Fußball Religion ist, ist der Doppelpass der Gottesdienst!“: Deutschlands bekanntester Fußball-Talk wird jeden Sonntag live ab 11:00 Uhr auf SPORT1 zur Bühne für die Protagonisten der Liga.

Moderator Florian König und Co-Moderatorin Jana Wosnitza empfangen in “Der STAHLWERK Doppelpass“ im Hilton Airport Hotel eine Runde aus Sportjournalisten, Trainern und Klub-Repräsentanten, um die brisantesten Fußball-Themen zu diskutieren. Zur Stammbesetzung zählen auch die SPORT1-Experten Stefan Effenberg, Mario Basler und Alfred Draxler.

Über die Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 hinaus ist “Der STAHLWERK Doppelpass“ auch im Simulcast-Livestream auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps, via Facebook Live und auf dem SPORT1 YouTube Channel zu sehen: Zudem steht die Sendung als Video-on-Demand-Angebot in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

Mitdiskutieren können die Fußballfans beim größten Fußball-Stammtisch der Republik auf der offiziellen Facebook-Seite des Doppelpass. Auch via Twitter sind die Zuschauer während der Sendung interaktiv am Ball – auf dem Twitter-Account des Doppelpass können sie sich mit dem Hashtag #dopa an den Diskussionen beteiligen.

STAHLWERK Schweißgeräte wird im Rahmen des Titelsponsorings auf allen TV- , Digital- und Social-Media-Plattformen von SPORT1 umfassend eingebunden, z.B. mit On-Air-Integration innerhalb der Live-Sendungen, Sponsorennennungen im Bereich Addressable TV mittels Switch-In-Spots und beim Podcast sowie Push-Nachrichten innerhalb der SPORT1 App.

Über die STAHLWERK Schweißgeräte GmbH

Das Leistungsversprechen: Sieben Jahre Garantie

Als eines der führenden Unternehmen für Schweiß- und Schneidtechnik bietet die STAHLWERK Schweißgeräte GmbH ihren Kunden seit 1998 Spitzenprodukte in Premium-Qualität aus eigener Herstellung. Mit sieben Jahren Garantie und einem außergewöhnlichen Service auch über die Garantiezeit hinaus setzt das Unternehmen bis heute Maßstäbe.

Der Vorteil: Alles aus einer Hand

Die Kunden wählen aus einem breit gefächerten Portfolio: Bei STAHLWERK Schweißgeräte finden sie alles zu den Themen WIG AC/DC, WIG DC, MIG/MAG, ARC/MMA und Elektroden-Schweißen, ebenso Plasmaschneider, Batterieladegeräte, Kompressoren, Generatoren sowie ein großes Sortiment an Werkzeugen, Ersatz- und Verschleißteilen.

