Olympia: Basketballer Voigtmann kritisiert schwache Vorbereitung

Die vielen Probleme in der Olympia-Vorbereitung der deutschen Basketballer waren aus Sicht von Center Johannes Voigtmann ein Desaster. „Das war die reinste Katastrophe, was da alles gegen uns gelaufen ist“, sagte der 28-Jährige dem Münchner Merkur und der tz : „Zum Teil selbstverschuldet, zum Teil unverschuldet. Aber wir haben das einzig Mögliche getan und uns auf unser Ding konzentriert.“

Voigtmann (ZSKA Moskau) hatte in der Diskussion um Joshiko Saibou selbst klar Stellung bezogen. Der Point Guard von Champagne Basket war auf Demonstrationen von Corona-Leugnern aufgetreten, was Bundestrainer Henrik Rödl nicht von einer Nominierung für die letztlich erfolgreiche Olympia-Qualifikation in Split abhielt.