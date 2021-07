Formel 1: Bernie Ecclestone kritisiert Strafe von Lewis Hamilton in Silverstone

Beim Großen Preis von Großbritannien kollidierten Lewis Hamilton und Max Verstappen noch in der ersten Runde und produzierten einen üblen Crash.

Ecclestone gibt Hamilton die Schuld

Der niederländische Red-Bull-Pilot krachte in einen Reifenstapel und wurde zur Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus gefahren - welches er noch am selben Tag verlassen durfte. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)