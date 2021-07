Bayern-Präsident Hainer über Nagelsmann: "Wirklich herausragend"

„Ich finde Julian Nagelsmann als Trainer wirklich herausragend. Er ist einer der gefragtesten Trainer in ganz Europa“, sagte der 67-Jährige in der am Dienstag erscheinenden Ausgabe von Münchner Merkur/tz.

Der 33 Jahre alte Nagelsmann tue dem Verein "unheimlich gut, er lacht schon in der Früh, wenn er kommt und scheint einfach immer gute Laune zu haben", betonte Hainer: "In so jungen Jahren schon so eine Reife und Überzeugung auszustrahlen und ihm dabei zuzuhören, wenn er über Fußball spricht - Julian ist ein super Typ!"