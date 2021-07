Anzeige

WWE RAW nach Money in the Bank: Bill Goldberg zurück - weitere Überraschungen WWE: Nicht nur Goldberg überrascht

Bill Goldberg (l.) forderte bei WWE RAW nach Money in the Bank Bobby Lashley heraus © WWE

M. Hoffmann

Bei Monday Night RAW nach Money in the Bank feuert WWE ein Überraschungs-Festival ab: Neben Bill Goldberg ist auch Keith Lee zurück, Nikki A.S.H. setzt das letzte Ausrufezeichen.

Die größte Nachricht des Abends war vorab durchgesickert - aber das Comeback von Legende Bill Goldberg war nicht das einzige Ass, das WWE aus dem Ärmel zog.

Bei der ersten Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW nach Money in the Bank - und der ersten vor Fans seit Beginn der Pandemie - feuerte der Wrestling-Marktführer Überraschungen in einer Schlagzahl ab wie sonst nur nach noch größeren Ereignissen wie WrestleMania.

Nach der Eröffnung durch Show durch den bei Money in the Bank zurückgekehrten Megastar John Cena feierte auch Keith Lee sein Comeback und der hoch gehandelte Karrion Kross sein Debüt - ehe „Miss Money the Bank“ Nikki A.S.H. das letzte Ausrufezeichen setzte.

Lashley schlägt Rückkehrer Keith Lee - dann kommt Goldberg

Das agile Schwergewicht Lee nahm eine offene Herausforderung von WWE-Champion Lashley an, der nach seinem dominanten Sieg über Kofi Kingston bei MITB neue Gegner forderte.

Lee schlug sich gegen den „All Mighty“ besser als Kingston, wehrte mit seiner Kraft auch den Hurt Lock ab, mit dem Lashley Kingston schachmatt gesetzt hatte - musste sich dann aber einem Spear beugen.

Für den aufstrebenden Lee war es der erste Auftritt seit Anfang des Jahres, als er und Freundin Mia Yim (Reckoning von der mittlerweile aufgelösten Gruppierung Retribution) den Royal Rumble verpassten und Lee nach einem zwischenzeitlichen Comeback im Februar dauerhaft von der Bildfläche verschwunden war. Yim hatte damals Corona, Lee hat über den Grund seines Ausfalls nur Andeutungen gemacht.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Für Lashley war der Sieg nicht das Ende vom Lied: Die Musik von Goldberg ertönte und unter dem Jubel der Fans kam der 54-Jährige zum Ring und teilte Lashley mit: „I‘m next!“ - eine Variation seines Standardspruchs „You‘re next“. Goldberg soll der Herausforderer Lashleys beim SummerSlam am 21. August im NFL-Stadion von Las Vegas sein - was vorerst noch nicht bestätigt wurde: Manager MVP bewog Lashley zum taktischen Rückzug.

John Cena fordert Roman Reigns und trifft auf Riddle

Eine offizielle Herausforderung richtete derweil Cena zu Beginn der Show an Universal Champion Roman Reigns, das Match soll ebenfalls beim SummerSlam steigen.

Cena beleidigte den „Head of the Table“ als arrogantes „A****loch“, das zu sehr von sich und dem eigenen Hype eingenommen sei, es seit Zeit, den Hype zu beenden.

Cena ist auch für Friday Night SmackDown am Freitag angekündigt, Reigns wird die Herausforderung dann beantworten. Bei RAW trat Cena stattdessen der auf dem Weg zum Kultstar befindliche Riddle für einen spaßigen Austausch gegenüber.

Jeff Hardy überrascht Debütant Karrion Kross

Einen unerwarteten Verlauf nahm derweil das RAW-Debüt des im NXT-Kader als unzerstörbare Macht dargestellten Champions Karrion Kross - der ohne Freundin Scarlett bei der Montagsshow ankam.

Kross traf auf den früheren WWE-Champion Jeff Hardy, dessen Karriere zuletzt im Tief war - und der erstmals wieder zu seinem früheres Theme „No more Words“ vor den Fans einzog.

Hardy besiegte Kross überraschend nach zwei Minuten mit einer Powerbomb unter Zuhilfenahme der Seile. Kross reagierte wütend und schwor bittere Rache.

Nikki A.S.H. entthront nach Money in the Bank Charlotte Flair

Für den finalen Paukenschlag sorgte dann die seit kurzem als Superheldin kostümierte Nikki A.S.H. (ehemals Cross), die ihren am Vorabend gewonnenen Money-in-the-Bank-Koffer sogleich erfolgreich einlöste.

Sie überraschte den selbst erst am Sonntag mit einem Sieg über Rhea Ripley gekrönten Damenchampion Charlotte Flair. Die Tochter des legendären „Nature Boy“ Ric Flair nahm Ripleys Herausforderung zu einem Rückmatch an, entzog sich Ripley dann allerdings, indem sie sich auszählen ließ und den Titel so behielt, ohne Ripley besiegt zu haben.

Ripley rächte sich mit einer Attacke - worauf Nikki die Chance sah, Kapital zu schlagen: Sie rückte mit dem Money-in-the-Bank-Koffer an, löste ihn ein, pinnte Flair mit einer Bodypress vom Seil und bejubelte den Titelgewinn zusammen mit den Fans.

Die weiteren Highlights:

- Der bei Money in the Bank von Ex-Partner Jinder Mahal um den greifbaren Sieg im titelgebenden Match betrogene Drew McIntyre begann bei RAW seinen Rachefeldzug: Er attackierte Mahal und seine Gefährten Veer und Shanky mit einem Stuhl, wobei vor allem Hüne Shanky zu leiden hatte und am Ende durchtezählte 20 Hiebe mit der Sitzgelegenheit abbekam.

- Im Schatten der größeren Stars knüpfte WWE auch bei einigen Nebenfiguren die Story-Fäden weiter: Der zuletzt als Einzelwrestler positionierte Jaxson Ryker besiegte seinen Ex-Partner Elias in einem „Symphony of Destruction Match“, in dem passend zu Elias‘ Charakter der Einsatz von Musikinstrumenten erlaubt war ...

... während die Verbindung zwischen Nia Jax und Shayna Baszler sowie ihrem Begleiter Reginald anscheinend gelöst wurde: Jax wandte sich gegen Reginald, nachdem er sie (mal wieder) ein Match gegen Natalya und Tamina kostete. Der ehemalige Zirkusartist tröstete sich dann mit dem Gewinn des 24/7-Titels von Akira Tozawa.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 19. Juli 2021:

Riddle & The Viking Raiders besiegen AJ Styles, Omos & John Morrison

Symphony of Destruction Match: Jaxson Ryker besiegt Elias

Non Title Match: Natalya & Tamina besiegen Nia Jax & Shayna Baszler

Non Title Match: Sheamus besiegt Humberto Carrillo

Non Title Match: Bobby Lashley besiegt Keith Lee

Jeff Hardy besiegt Karrion Kross

RAW Women‘s Title Match: Rhea Ripley besiegt Charlotte Flair (c) durch Disqualifikation

RAW Women‘s Title Match: Nikki A.S.H. besiegt Charlotte Flair (c) - TITELWECHSEL!





