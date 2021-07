Olympia: Sechs polnische Schwimmer aus Tokio heimgeschickt

Für sechs polnische Schwimmer endet das erhoffte Olympia-Abenteuer kurz nach der Ankunft in Tokio schon wieder mit der umgehenden Rückreise.

Außer Spesen nichts gewesen: Für sechs polnische Schwimmer endete das erhoffte Olympia-Abenteuer kurz nach der Ankunft in Tokio wegen eines Nominierungsfehlers ihres Verbandes PZP noch vor Beginn der Sommerspiele schon wieder mit der umgehenden Rückreise.

Der PZP hatte statt der erlaubten 17 gleich 23 Aktive für die olympischen Schwimmwettbewerbe in Japans Hauptstadt nominiert.

Verbandsdirektor Pawel Slominski entschuldigte sich „mit großem Bedauern, Traurigkeit und Bitterkeit“ für die Schlampigkeit in seinem Haus und erklärte den Fauxpas mit dem Wunsch, „so vielen Athleten und Trainern wie möglich die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu ermöglichen“.

Slominskis Rechtfertigungsversuche konnten Alicja Tchorz nicht über die Enttäuschung über das abrupte Ende der Träume von ihren dritten Sommerspielen in Serie nach 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro hinwegtrösten.