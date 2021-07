Anzeige

Olympia-Ticker 2021: Aktuelle News, Geschichten & Fakten zu den Olympischen Spielen Olympia-Ticker: Ruder-Star sucht Feinde

"Fußball und Tennis braucht Olympia nicht!"

.. SPORT1

Ruder-Star Oliver Zeidler baut sich, genau wie Michael Jordan, zur Motivation Feindbilder auf. Christian Prokop traut den deutschen Handballern bei Olympia viel zu. Der SPORT1-Olympia-Ticker

Wie „Air Jordan"- Ruder-Star sucht sich Feinde (16.25 Uhr)

Japanischer Musiker sagt Eröffnungsfeier ab (15.09 Uhr)

Biles-Teamkollegin positiv getestet (13.25 Uhr)

TOP-THEMA: Wie „Air Jordan“- Ruder-Star sucht sich Feinde (16.25 Uhr)

Auf dem Weg zum angepeilten Olympia-Gold in Tokio macht es Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler wie einst Basketball-Superstar Michael „Air“ Jordan. „Er hat sich ja phasenweise motiviert, indem er Feindbilder aufgebaut hat. Nach dem Motto: Du willst MVP werden? Vergiss es!“, sagte der Ingolstädter im Interview mit Spox, „und so ticke ich auch. Ich stelle mir auch meine Gegner vor und denke mir: Du willst mich schlagen? Vergiss es! Ich zeige dir, wer hier der Stärkste ist. Diese Triggerpunkte sind ganz wichtig für mich.“

Dass er Gold holen will, machte Zeidler erneut deutlich. „Mein Ziel ist klar: Olympiasieger zu werden“, sagte der 24-Jährige, sobald er in Tokio an der Regattastrecke ankomme, wolle er „mit jeder Zelle meines Körpers ausstrahlen, dass hier niemand anderes Gold holt. Dass es für die anderen nur um Rang zwei bis sechs geht. Das wird mein Mindset sein.“

Gerne hätte sich Zeidler in Tokio bei seinem ersten Olympiastart eine andere Atmosphäre als Geister-Spiele ohne Publikum gewünscht. „Ich hätte gerne die Familie dabei zum Beispiel“, sagte der Einer-Dominator, „aber trotz der widrigen Umstände wird sich für mich mein olympischer Traum erfüllen. Trotz der Umstände kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke.“

Er wisse, dass keine Party möglich sein werde. Das würde er gerne später nachholen - bei Olympia 2024 in Paris. „Das Gute an meiner Situation ist, dass ich in drei Jahren ja auch noch dabei sein kann und dort das Flair hoffentlich erleben werde. Das macht es für mich auch einfacher, mich in diesem speziellen Fall nur auf meine Rennen zu fokussieren.“

Japanischer Musiker sagt Eröffnungsfeier ab (15.09 Uhr)

Der japanische Musiker Cornelius verzichtet auf seinen Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag. Der J-Pop-Künstler, der mit bürgerlichem Namen Keigo Oyamada heißt, zog am Montag sein Engagement nach starker öffentlicher Kritik an früheren Aussagen von ihm zurück.

Nachdem die Nachricht über Oyamadas Teilnahme an der feierlichen Zeremonie in Tokio die Runde machte, tauchten im Internet Interviews aus den 90er-Jahren auf, in denen Oyamada ohne erkennbare Reue darüber spricht, wie er früher behinderte Mitschüler gemobbt habe.

„Indem ich die Vorschläge und Meinungen vieler Menschen aufrichtig annehme, möchte ich von nun an mein Verhalten und meine Gedanken überdenken. Ich entschuldige mich aufrichtig“, teilte Oyamada auf Twitter mit.

Biles-Teamkollegin positiv getestet (13.25 Uhr)

Eine Teamkollegin von Kunstturn-Superstar Simone Biles ist vier Tage vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Tokio positiv getestet worden. Ein weiteres Mitglied der US-Riege ist als enger Kontakt eingestuft worden und wurde ebenfalls isoliert.

Wie ein japanischer Offizieller der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, sei die positiv getestete Athletin ein Teenager. Somit handelt es sich entweder um Sunisa Lee oder Grace McCallum, die beide 18 Jahre alt sind. Alle übrigen US-Turnerinnen sind mindestens 20 Jahre alt.

Die beiden isolierten Sportlerinnen blieben zunächst im US-Trainingscamp in Inzai City, die übrigen Athletinnen quartierten sich am Montag im Olympischen Dorf ein.

Prokop vertraut Gislason (11.01 Uhr)

Ex-Bundestrainer Christian Prokop hat vor dem olympischen Handball-Turnier großes Vertrauen in seinen Nachfolger Alfred Gislason. „Er wird die richtigen Hebel in Bewegung setzen, um erfolgreich mit der deutschen Mannschaft zu sein“, sagte Prokop dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Der Isländer sei ein „sehr erfahrener Trainer, der sich bei seinem ersten Turnier, der Weltmeisterschaft, aber auch erst reinfuchsen musste“.

Gislason, der Prokop im Frühjahr 2020 als Bundestrainer abgelöst hatte, bereitet die deutschen Handballer momentan auf die Olympischen Spiele vor.

Das Auftaktspiel gegen Europameister Spanien steht am Samstag auf dem Programm. Fünf Jahre nach Olympia-Bronze in Rio ist das Ziel erneut eine Medaille.

„Ich sehe die deutsche Mannschaft auf einem guten Weg“, sagte Prokop. Viele Spieler seien in „sehr guter Form, die Motivation kann höher nicht sein. Unter Druck müssen die Jungs Nervenstärke zeigen. Ich wünsche ihnen das notwendige Glück, damit sie sich ihren Traum von einer Medaille erfüllen können.“ In Tokio trifft das DHB-Team in einer starken Gruppe neben Spanien auf Argentinien, Rekordweltmeister Frankreich, Norwegen und Brasilien.

9.38 Uhr: Coronafall beim tschechischen Team

Nächster Coronafall im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele.

Der tschechische Beachvolleyballer Ondrej Perusic wurde im Olympischen Dorf in Tokio positiv auf COVID-19 getestet, dies teilte das Tschechische Olympische Komitee (COV) am Montag mit.

Perusic reichte „eine positive Probe während des täglichen Tests im Olympischen Dorf am Sonntag, 18. Juli, ein“, sagte der tschechische Olympia-Teamchef Martin Doktor: „Er hat absolut keine Symptome. Wir kümmern uns um alle Details und natürlich um die Anti-Corona-Maßnahmen innerhalb des Teams.“

Am Samstag hatte das COV bekannt gegeben, dass ein Mitarbeiter bei der Landung in Tokio positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Eröffnet werden die Sommerspiele am Freitag.

7.41 Uhr: Russische Schwimmer starten in Tokio

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat der russischen Schwimmerin Weronika Andrusenko und ihrem Teamkollegen Alexander Kudaschew grünes Licht für die Olympischen Spiele in Tokio erteilt.

Es hob die vorläufige Dopingsperre gegen das Duo durch den Weltverband FINA im Einzelrichterverfahren auf. Damit können Andrusenko und Kudaschew an den Sommerspielen in Japan teilnehmen, die am Freitag beginnen.

Die FINA hatte beiden Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln vorgeworfen. Grundlage der vorläufigen Sperre waren Informationen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) aus dem ehemaligen Moskauer Anti-Doping-Labor.

Die Athleten beriefen sich auf einen Mangel an Beweisen und bekamen recht.

