Rodeln: Georg Hackl erschüttert über Drama um Bahn am Königssee

Georg Hackl (l.) und Felix Loch sind erschüttert über die Katastrophe am Königssee © Imago

Rodel-Legende Georg Hackl ist immer noch erschüttert nach dem schlimmen Unwetter, dem die Bahn am Königssee zum Opfer gefallen ist. Für ihn gilt nun das Prinzip Hoffnung.

Die Unwetter-Katastrophe am vergangenen Wochenende hat auch die Sportwelt tief getroffen. Vor allem das Drama um die Lotto Bayern Eisarena am Königssee bewegt die Wintersportstars. (NEWS: Alles aus dem Wintersport)

Susi Erdmann: „Wichtig, dass niemand verletzt wurde“

Denn es gebe viele kritische Stimmen, dass alle nur an die Bobbahn und nicht an die Menschen denken würde. Aber „natürlich tun wir das.“ Auch sie habe gespendet und unterstützt, wo es in ihrer Macht stand.