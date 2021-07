Formel 1, Silverstone: Sebastian Vettel sammelt Zuschauer-Müll von Tribünen auf

Starke Aktion! Vettel sammelt Müll in Silverstone

Sebastian Vettel sorgt nach dem sportlich enttäuschenden Rennen von Silverstone für Aufsehen und beteiligt sich gemeinsam mit Fans an einer Müllsammel-Aktion.

Sebastian Vettel spielte sportlich beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone keine Rolle.

Dem Deutschen gelang zwar ein guter Start, dann allerdings verlor er kurzzeitig die Kontrolle über seinen Boliden, drehte sich und fiel an das Ende des Feldes zurück. Nach 40 Runden musste er seinen Boliden sogar abstellen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Vettel beteiligte sich nämlich an einer Aufräum-Aktion und sammelte gemeinsam mit Zuschauern den Müll von den Tribünen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Vettel sammelt Müll von Tribünen

Vor zwei Wochen baute Vettel am Rande des Grand Prix von Österreich in Spielberg zudem ein Insektenhotel in Form eines Rennwagens.